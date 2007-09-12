Тимошенко: все, що Партія регіонів нині терміново передає росіянам, буде повернене

Кожне приватизоване у тіньовому режимі підприємство буде повернуто державі.

Про це заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО на прес-конференції у Білій Церкві Київської області, повідомили УНІАНу прес-службі БЮТ.

«На жаль, сьогодні досить прискореними темпами продовжується перерозподіл стратегічного майна України Партією регіонів», - сказала вона.

Лідер БЮТ повідомила, що Віктор ЯНУКОВИЧ, перебуваючи в Івано-Франківській області, за безцінь віддав велике хімічне підприємство «Лукор», «яке коштує величезні гроші», у власність російських бізнесменів.

«Наш прем’єр з російською компанією практично започаткував процедуру крадіжки підприємств через додаткову емісію, через знецінення акцій, що знаходяться в державі та в руках у людей», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що підприємство «Лукор», так як і «Дніпроенерго», нечесно, в тіньовому режимі переходить з контрольним пакетом акцій у власність представників російського бізнесу.

«Я так зрозуміла, що наш прем’єр-міністр не просто лікувався, а лікувався дуже ретельно, тому що ті люди, які фінансували його лікування і перебування на Алтаї, сьогодні вже практично формують тіньову приватизацію в Україні»,- сказала лідер БЮТ.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО попередила прем’єр-міністра і його команду, що «кожне підприємство, яке зараз таким чином - у тіньовому режимі, з порушенням закону, без будь-якої плати - забирається його командою та його оточенням, буде обов’язково повернуто державі».

«Такі незаконні оборудки з майном наша команда не допустить і не залишить в такому стані», - додала вона.