Горить 2-поверховий офіс компанії “Київстар”
15:42, 01 червня 2006Суспільство
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Причини пожежі поки що невідомі
3-метровий стовп полум’я і клуби диму піднімаються над будівлею регіонального офісу компанії “Київстар” на вул. Ланжеронівській, 3, – навпроти Одеської міської ради.
Як передає кореспондент УНІАН, близько 15-ї години на місце пожежі прибули екіпажі шести пожежних машин – триває гасіння даху будівлі. Наразі вогнем охоплено близько 100 кв. м покрівлі будинку.
Як стало відомо кореспонденту УНІАН, 2-поверхову будівлю “Київстар” досі кілька місяців ремонтували. А от вселення співробітників компанії доведеться, очевидно, відкласти. Причини виникнення пожежі поки що невідомі.
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