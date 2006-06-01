Горить 2-поверховий офіс компанії “Київстар”

3-метровий стовп полум’я і клуби диму піднімаються над будівлею регіонального офісу компанії “Київстар” на вул. Ланжеронівській, 3, – навпроти Одеської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 15-ї години на місце пожежі прибули екіпажі шести пожежних машин – триває гасіння даху будівлі. Наразі вогнем охоплено близько 100 кв. м покрівлі будинку.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН, 2-поверхову будівлю “Київстар” досі кілька місяців ремонтували. А от вселення співробітників компанії доведеться, очевидно, відкласти. Причини виникнення пожежі поки що невідомі.