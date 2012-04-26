Телеканал ТВі заявляє, що на них «конкретно наїхала» податкова

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу, починаючи з 21 квітня, співробітники податкової міліції намагалися «незаконно тероризувати осіб», які надають або надавали послуги ТВі.

У повідомленні стверджується, що контрагентам телеканалу намагаються вручити листи, в яких говориться, що податковою міліцією проводиться «відпрацювання ТОВ «Телерадіокомпанія «Телерадіосвіт» (телеканал ТВі). У ТВі зазначають, що такого юридичного терміну як «відпрацювання» не існує у природі. «Це синонім звичайного бандитського поняття «наїзд» і діють податкові міліціонери як бандити», - заявляють на каналі.

Прес-служба ТВі нагадує, що пунктом 61.3 Податкового кодексу України встановлено, що органи Служби безпеки України, внутрішніх справ, податкової міліції, прокуратури та їх службові (посадові) особи не можуть брати безпосередньої участі у проведенні перевірок, що здійснюються контролюючими органами, та проводити перевірки суб’єктів підприємницької діяльності з питань оподаткування. «Отже, податкова міліція може здійснювати перевірку платника податків, в тому числі вимагати копії документів, лише у межах здійснення оперативно-розшукової діяльності чи розслідування кримінальної справи», - наголошується у повідомленні.

«Як свідчить текст запиту, відповідні документи запитуються на підставі листів ДПІ у Солом’янському районі м. Києва, що здійснює документальну перевірку телеканалу, таким чином запит чітко підтверджує, що співробітники податкової міліції всупереч вимогам пунктів 61.3 та 78.3 Податкового кодексу України беруть участь у проведенні документальної перевірки каналу», - зазначається у повідомлені ТВі.

У зв’язку з цим телеканал вважає такі протизаконні дії податківців цензурою, за яку особисту відповідальність несе голова державної податкової служби України Олександр Клименко.

«Ми сподіваємося, що Олександр Вікторович втрутиться у цю ситуацію і припинить протизаконні дії своїх підлеглих проти засобів масової інформації, які він обіцяв не лише не переслідувати, а й не перевіряти напередодні початку виборчих перегонів», - наголошує прес-служба каналу.

Також ТВі інформує суб’єктів підприємництва, які співпрацювали або продовжують із нами співпрацювати, що будь-яким чином реагувати на незаконні дії чи вимоги податкових міліціонерів непотрібно. У повідомленні зазначається, що податкові міліціонери не мають жодного права турбувати їх у вихідні, а тим більше без рішення суду з’являтися у їх помешканнях.

«Ми просимо народних депутатів, які підтримують свободу слова і звичайних громадян, які небайдужі до нашого каналу і до майбутнього України, зателефонувати особисто до податкових міліціонерів, які незаконно діють та попросити їх припинити свої незаконні дії», - наголошує прес-служба телеканалу ТВі.