На скандальному інсуліновому заводі «Індар» нарешті замінили керівника

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив голова виконавчого правління ДАК «Укрмедпром» Дмитро Політико, якого призначено на посаду голови наглядової ради заводу «Індар».

Він зазначив, що вперше за 5 років вдалося провести легітимні збори акціонерів підприємства, що пов'язане з відновленням державного контролю над заводом. Так, за його словами, з початку березня поточного року 70,1% акцій заводу «Індар» належать ДАК «Укрмедпром», 29,9% - знаходяться у власності польського фармацевтичного концерну «Біотон С.А.».

«7 березня 2012 року акції заводу «Індар» зайшли на депозитарний рахунок ДАК «Укрмедпром»» - сказав Д.Політико.

За його словами, на сьогодні на заводі проводиться внутрішній аудит, за результатами якого будуть визначені подальші плани розвитку підприємства. При цьому ситуація на заводі перебуває повністю під контролем держави.

У свою чергу народний депутат України, голова Тимчасової слідчої комісії ВР із питань розслідування ситуації, що склалася на заводі «Індар», Ігор Плохой зазначив, що зміна керівництва заводу «Індар» є першим кроком на шляху відновлення стабільної роботи підприємства.

Голова правління заводу «Індар» Л.Вишневська повідомила, що на сьогодні основні зусилля будуть спрямовані на відновлення ефективного й стабільного виробництва інсуліну для забезпечення потреб громадян України. У перспективі планується модернізація виробництва з подальшим розширенням асортименту продукції.

Також Л.Вишневська повідомила, що скорочень на підприємстві не буде, більш того, планується залучення на завод додаткових фахівців.

«Ніяких глобальних звільнень на заводі не відбувалося й відбуватися не буде» - сказала вона.

Крім того вона зазначила, що в планах підприємства вийти на зовнішні ринки, «для чого у заводу є всі можливості».

Директор із іноземних ринків концерну «Біотон С.А.» Матеуш Косецьки зазначив, що з 2008 року концерн не мав можливості брати участь в управлінні заводом «Індар». Збитки, які поніс концерн «Біотон С.А.» внаслідок ситуації, що склалася на заводі «Індар», за словами М.Косецьки, - це мільйони доларів. Відповідно, відновлення державного контролю над підприємством безумовно є позитивним моментом.

Він підкреслив, що як акціонер «Биотон С.А.» всіляко підтримуватиме розвиток заводу «Індар».

Довідка УНІАН. ЗАТ «Індар» засновано 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів». Підприємство випускає понад 60% інсулінів, вироблюваних в Україні. Держава в 2000 році внесла свої 70,7% акцій «Індару» до статутного фонду ДАК «Укрмедпром».

У 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оскаржено в суді, й три роки тривав судовий розгляд.

Проте, як свідчать очевидці, в ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців «Беркуту» увірвалася на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства. 11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена Кононенка поширила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.

9 вересня 2011 року Господарський суд Києва за позовом Генеральної прокуратури України визнав за державою право власності на пакет акцій ЗАТ «Індар», які незаконно були передані офшорній компанії Storke Holdings Limited.

Таким чином, суд визнав за державою в особі Державної акціонерної компанії «Укрмедпром» право власності на 11 437 581 акцію ЗАТ «Індар».

*** В Україні зареєстровано понад 1 мільйон хворих на цукровий діабет, із яких близько 180 тис. - інсулінозалежні, серед них - 8 тис. дітей.