У Миколаївській області перекинувся мікроавтобус: 15 травмованих

У Миколаївській області учора ввечері на 85-му км автодороги Ульянівка-Миколаїв перекинувся пасажирський мікроавтобус.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, водій мікроавтобуса, що їхав з м.Южноукраїнськ у напрямку м.Первомайськ, не впорався з керуванням і перекинувся у кювет.

Внаслідок ДТП двоє пасажирів від отриманих травм загинули на місці події. Водій та ще 14 пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості й госпіталізовані до Первомайської райлікарні.

Ведеться слідство.