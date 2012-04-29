Керівництво МВС закликає не допустити паніки в Дніпропетровську

Про він сказав на відеоселекторному засіданні колегії МВС України, повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

С.Черних звернувся з вимогою забезпечити належний рівень охорони правопорядку.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську пролунали 4 вибухи, внаслідок яких постраждало 30 осіб, у тому числі 10 дітей. Станом на 8.00 сьогоднішнього дня у лікарнях залишались 22 особи.

За фактами вибухів порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт), яку розслідує СБУ.