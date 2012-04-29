У Рівному вшанували пам’ять жертв акції «Вісла»

Як передає кореспондент УНІАН, заходи відбулись у центрі міста, біля пам’ятного знака жертвам трагічного переселення українців із земель, що нині входять до складу Польщі.

Представники місцевої влади та громадськості вшанували пам’ять жертв депортацій хвилиною мовчання, поклали вінки і квіти до підніжжя пам’ятного знака.

Промовці зазначали, що акція «Вісла», яка розпочалася 28 квітня 1947 року, була завершальним етапом злочину проти українського народу з боку комуністичних режимів Польщі та Радянського Союзу, які шляхом терору і репресій вигнати українців із земель, на яких вони проживали. Наголошувалося, що нині важливо не забувати цієї трагедії, нагадувати про неї молодому поколінню українців, формуючи таким чином історичну пам’ять народу.

Довідка УНІАН. Згідно з домовленостями між Польським Комітетом Національного визволення та урядом УРСР про взаємний обмін населенням прикордонних територій, за даними польських джерел, впродовж жовтня 1944 та серпня 1946 років в Радянську Україну було виселено понад 482 тисячі осіб. Переселення, яке мало проводитися добровільно, за свідченням істориків та його учасників, перетворилося на насильницьку акцію із застосуванням військової сили. Згодом тих українців, які ухилилися від вивезення або перебували під захистом Української повстанської армії (переважно з південно-східних районів Польщі) було депортовано з допомогою радянських, польських та чеських армійських підрозділів під час злочинної акції «Вісла», що розпочалася 28 квітня 1947 року. Її жертвами стали майже 150 тисяч українців, яких було розсіяно по північних та західних регіонах Польщі, а декілька тисяч з них стали в’язнями польського концтабору у Явожно.