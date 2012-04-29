КМДА: центр Подолу без шкоди переживе реконструкцію

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, про це заявив заступник голови КМДА Михайло Кучук, коментуючи рішення Київради від 26 квітня про проведення реконструкції Гостинного двору.

«Ніхто не збирається змінювати зовнішній вигляд чи висотність Гостинного двору. Це зазначається у проекті реконструкції та неодноразово озвучувалося автором проекту реконструкції, архітектором і депутатом Київради Андрієм Миргородським. Зі свого боку міська влада уважно слідкуватиме за проходженням робіт, аби не допустити незаконних дій на цьому об’єкті», – підкреслив М.Кучук.

Він додав, що на об’єкті працює спеціальна техніка, за допомогою якої будуть взяті проби ґрунту. Ця умова є необхідною для розробки проекту реконструкції.

Міська влада нагадує, що будівля Гостинного двору перебуває у державній власності, зокрема, у власності Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Постановою Кабінету міністрів від 15 серпня 2011 року № 1380 приміщення Гостинного двору було виключено зі списку пам’ятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави.

Своїм рішенням від 26 квітня Київрада надала дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на Контрактовій площі, 4, публічному акціонерному товариству «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» для реконструкції Гостинного двору. Цей проект незабаром розгляне Містобудівна рада Києва, інформують у КМДА.

27 квітня голова Комісії з питань культури і туризму Київради Олександр Бригинець заявив, що ПАТ «Укрреставрація» розпочало реконструкцію будівлі Гостинного двору під торговельно-офісний центр з гостьовою автостоянкою. За його словами, на території Гостинного двору присутня бурова техніка.