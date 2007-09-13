Двоє школярів і сантехнік загинули в каналізаційному люку

У селі Веселе Нікопольського району Дніпропетровської області парами аміаку в каналізаційному люку смертельно отруїлися троє людей, серед яких двоє братів - школярів 1991 та 1993 років народження та працівник обслуговування каналізаційних мереж.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС у Дніпропетровській області.

Трагедія сталася на території Веселівської середньої школи, де працівники пересувної механізованої колони №4 чистили каналізаційні люки. У відкритий люк закотився футбольний м’яч, яким грали школярі. Брати один за одним спустилися у відкритий каналізаційному люк за м’ячем.

Рятувати зниклих учнів кинувся 59-річний працівник механізованої колони, який теж загинув від отруєння аміачних парів.

Прокуратура Нікопольського району за фактом загибелі людей порушила кримінальну справу за статтею ст.367 «службова недбалість» Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.