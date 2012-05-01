15-річний підліток загинув від струму на даху вагона

02:00, 01 травня 2012
Суспільство
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На ст. Полтава-Південна в парку відстою вантажного складу електрострумом високої напруги було смертельно травмовано 15-річного підлітка, учня однієї з середніх шкіл міста Полтава.

Про це повідомляє сайт МВС з посиланням на СЗГ УМВС України на Південній залізниці.

Як з’ясувалося, загиблий був із неблагополучної родини: його мати, згідно з рішенням суду, позбавлена батьківських прав, а батько перебуває на заробітках. Того дня вранці підліток, як завжди, пішов до школи. З якої причини він опинився на вагонах, а також всі обставини цієї трагедії наразі встановлюють правоохоронці.

Начальник відділення кримінальної міліції у справах дітей Управління МВС України на Південній залізниці полковник міліції Олександр Колесник повідомив, що з початку цього року це вже третій випадок травмування неповнолітніх електричним струмом на Південній залізниці. «Якщо у двох перших випадках діти залишилися живі, то в цьому випадку ураження електричним струмом закінчилося трагедією», – сказав О.Колесник.

Спеціалісти залізниці наголошують, що перебувати в безпосередній близькості від контактної мережі, розташованої над залізничним полотном, дуже небезпечно, адже контактна мережа перебуває під високою напругою – 27, 5 тис. вольт, а змінний струм, що проходить по ній, може вражати як за допомогою наведеної напруги, так і ударом так званої електродуги. Навколо проводів контактної мережі знаходиться електромагнітне поле, тому в суху погоду травмування електрострумом можна отримати, перебуваючи на відстані 30-40 см від контактного проводу, а в вологу, дощову погоду – в радіусі до одного метра.

Тому, перебуваючи на об’єктах залізниці, необхідно суворо дотримуватися елементарних правил власної безпеки та вимагати цього від дітей, наголошують правоохоронці.

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