З колонії Тимошенко звільняють ув'язнених
01:58, 04 травня 2012Суспільство
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З Качанівської виправної колонії Харкова, де відбуває покарання екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, умовно-достроково звільнили 8 ув’язнених.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби України у Харківській області.
Сьогодні у колонії провели збори засуджених, на яких жінки, що звільнялися, урочисто приймали вітання від представників адміністрації та своїх подруг, які залишилися у тюрмі, і проголошували зобов’язання після застосування умовно-дострокового звільнення не порушувати закон.
Начальник колонії Іван Первушкін наголосив, що можливість достроково вийти на свободу 8 засуджених жінок отримали завдяки гарній поведінці, наполегливості і працелюбності.
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