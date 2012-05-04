З колонії Тимошенко звільняють ув'язнених

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління Державної пенітенціарної служби України у Харківській області.

Сьогодні у колонії провели збори засуджених, на яких жінки, що звільнялися, урочисто приймали вітання від представників адміністрації та своїх подруг, які залишилися у тюрмі, і проголошували зобов’язання після застосування умовно-дострокового звільнення не порушувати закон.

Начальник колонії Іван Первушкін наголосив, що можливість достроково вийти на свободу 8 засуджених жінок отримали завдяки гарній поведінці, наполегливості і працелюбності.