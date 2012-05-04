Русанівка, Березняки і Печерськ два тижні посидять без гарячої води

Як повідомили УНІАН у прес-службі енергокомпанії, у зв’язку з цим з 18.00 6 травня постачання гарячої води буде припинено на житлових масивах Русанівка, Березняки, Теличка, Звіринець, Липки, Чорна гора, Печерськ.

Зокрема, випробування теплових мереж здійснюватимуться у межах: вулиць Промислової, Кіквідзе, бульвару Дружби народів, вулиць Чеської, Чигоріна, Щорса, провулків Лабораторного та Госпітального, бульвару Лесі Українки, вулиці Шовковичної, провулку Козловського, вулиць Круглоуніверситетської, Банкової, Лютеранської, Ольгинської, Інститутської, Садової, Михайла Грушевського, Паркової дороги, Кріпосного провулку, Кловського узвозу, вулиць Московської, Кутузова, Арсенальної площі, вулиці Івана Мазепи (частина Печерського та Голосіївського районів);

Деревообробного провулку, Наддніпрянського шосе, бульвару Дружби Народів, вулиць Ентузіастів, Березняківської, Дніпровської і Русанівської набережних (частина Печерського, Голосіївського і Дніпровського районів).

В “Київенерго” зазначають. що через виявлені пошкодження подача гарячої води може затримуватися на час, необхідний для їх усунення.

Пошкодження підземних трубопроводів із виникненням провалин та викидів води на поверхню може трапитися на вулицях, у садибах, підвалах будинків, де проходять теплові мережі. Тому компанія просить киян дотримуватися правил безпеки і при виявленні провалин чи появи води або пари на поверхні за жодних обставин не наближатися до них. Компанія просить повідомляти про такі випадки за телефонами: у Дніпровському районі – 566-13-48, 510-68-54, 291-08-47; у Голосіївському та Печерському районах – 528-11-69, 529-88-75, 291-08-47.

Як повідомляв УНІАН, «Київенерго» розпочало щорічні гідравлічні випробування теплових мереж 23 квітня. Завершити всі випробувальні роботи планується до початку вересня.