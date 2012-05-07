Завтра в Україні - дощі, град та шквали

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 8 травня в Україні буде мінлива хмарність. На більшій частині території країни пройдуть короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у західних областях місцями сильні дощі; у східних областях, Криму та Приазов`ї вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, на заході з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі 6-11°, вдень 12-17°; на решті території вночі 11-16°, вдень 24-29°, у більшості північних, Вінницькій областях та на узбережжі морів 21-26°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

У столиці короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

7 травня температура води у Чорному та Азовському морях 16-21°, у Дніпрі біля Києва 19°.