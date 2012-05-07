У курортному селищі згоріли кафе і два готелі

Як повідомили УНІАН у прес-службі територіального управління МНС у Херсонській області, 6 травня о 18.30 на пульт служби «101» райцентру Гола Пристань надійшло повідомлення, що в курортному селищі Залізний Порт сталася пожежа на території кафе «Козацька мрія».

В результаті невчасного повідомлення про пожежу, сильного вітру і відстані більш як 60 км від райцентру до місця події на момент прибуття чергового караулу площа пожежі становила 3,6 тис. кв.м.

Для ліквідації пожежі було додатково направлено два відділення з Цюрупинського і Скадовського райвідділів теруправлінь МНС. Проте відсутність протипожежних розривів і хаотична забудова також сприяли стрімкому поширенню вогню по житлових будівлях.

У результаті вогнем було знищено двоповерхове кафе і 3-корпусний готель «Козацька мрія», 3-корпусний готель «Веселий кут», а також пошкоджено дах і третій поверх готелю «Сонячний бриз».

Причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Жертв і потерпілих немає.

За інформацією управління з питань надзвичайних ситуацій Херсонської облдержадміністрації, підозрюваного в необережному поводженні з вогнем 29-річного жителя Київської області затримано і поміщено в СІЗО в Голопристанському райвідділі міліції. Проводиться розслідування інциденту.

Також у повідомленні зазначається, що всі три постраждалі готелі було оформлено як приватні будинки, проте в літній час експлуатувалися як оздоровчі установи. При цьому працівники облуправління МНС для профілактичного обстеження на територію вказаних готельних комплексів господарями не допускалися. Дозволи на експлуатацію власникам готелів не видавалися.