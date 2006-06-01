”Укрзалізниця” підвищує ціни на квитки на 50%

"Укрзалізниця" планує підвищити ціни на квитки на 50% з 5 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Донецьку повідомив журналістам генеральний директор "Укрзалізниці" Василь ГЛАДКІХ.

Відповідаючи на запитання, чи має намір "Укрзалізниця" впродовж двох років підвищувати ціни на пасажирські перевезення на 80%, В.ГЛАДКІХ сказав: "На 50% з 5 червня, потім на 10% з 1 січня, на 10% з 1 квітня і з 1 липня". При цьому він наголосив, що "це становитиме 80%, але навіть так ми не вийдемо на 50% того, що ми зазнаємо збитків з пасажирських перевезень".

Гендиректор "Укрзалізниці" також уточнив, що зараз документи на підвищення цін на квитки перебувають на узгодженні в Міністерстві юстиції.

В.ГЛАДКІХ переконаний, що ціни на квитки треба підвищувати, "тому що у нас удвічі нижчі, ніж в СНД, Росії і Білорусі". "Тому підприємливі люди з Москви сюди роблять запит, купують квитки, передають їм квитки до Москви... 40% росіян, білорусів їздять за найдешевшими цінами українськими", - відзначив В.ГЛАДКІХ.

Він ще раз наголосив, що навіть за нинішнього підвищення цін пасажирські перевезення не "стануть рентабельними". "З 2 млрд. 400 тис. гривень збитків у 2005 році підняття тарифів дає змогу заробити лише 560 млн. гривень", - підсумував В.ГЛАДКІХ.

Нагадаємо, наказ Мінтрансзв’язку передбачає підвищення з 1 червня на 50% тарифів на перевезення пасажирів залізничним транспортом внутрішньодержавного сполучення України і подальше поетапне підвищення цін на 10% з 1 січня 2007 р., з 1 квітня 2007 р. і з 1 липня 2007 року.