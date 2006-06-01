У Донецьку пройшла акція проти вільного продажу трамадолу

Сьогодні в Донецьку пройшла акція проти вільного продажу трамадолу "Захистимо дітей від наркотиків – ні трамадолу!".

Близько 50 представників різних громадських організацій прийшли до торгового комплексу "Майдан", поряд з яким знаходиться одна з найвідоміших точок вільного продажу трамадолу. Учасники акції закликали молодих людей відмовитися від вживання наркотичних речовин і трамадоломістких препаратів.

Учасники акції тримали в руках плакати з гаслами: "За майбутнє без наркотиків", "Ми проти наркотиків". Крім того, вони збирали підписи перехожих на підтримку закликів відмовитися від наркотиків.

За словами представника "Всеукраїнського батьківського комітету боротьби з наркотиками" в Донецьку Алли СКРИПКИНОЇ, за результатами акції Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ буде направлене звернення учасників акції з вимогою заборонити незаконний продаж трамадолу.