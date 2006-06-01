Прокурор Рівненщині виявив “бомбу сповільненої дії”

Понад 90 тонн отрутохімікатів, які зберігаються на території сільських населених пунктів Рівненщини, серйозно загрожують довкіллю.

Як передає кореспондент УНІАН, на цю проблему звернув увагу прокурор області Леонід ОРЕХОВСЬКИЙ, який разом з представниками контролюючих органів області побував у Дубенському районі, де ознайомився з умовами зберігання цих отруйних речовин.

У розмові з журналістами він повідомив, що виявлені отрутохімікати, які зберігаються у неналежних умовах, не стоять на балансі у жодному з сільських господарств. “Склади пестицидів та інших отрутохімікатів тут не мають власників”, - сказав прокурор. Ці склади розташовані неподалік житлових та виробничих споруд, не охороняються, не мають розпізнавальних знаків і доступні для сторонніх осіб.

На думку прокурора, це бомба сповільненої дії, тому проти колишніх власників цих отрутохімікатів буде порушено кримінальні справи.

Водночас, як повідомив кореспонденту УНІАН начальник відділу Управління екології та природних ресурсів у Рівненській області Анатолій ЛЕБЕДЮК, на Рівненщині є приклади вмілого підходу до зберігання таких речовин. Зокрема, 70 тонн отрутохімікатів з терміном дії, що вже закінчився, уже законсервовано у бетонно-полімерних контейнерах. Екологи запевняють про їх безпечність впродовж 200 років та опрацьовують інші варіанти захоронення отрутохімікатів.