Австрійська поліція затримала трейлер з 35 українцями-нелегалами

На австрійсько-словацькому кордоні у п`ятницю прикордонники затримали литовський трейлер, в якому знаходилися 37 нелегальних мігрантів з України і Молдови. Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на поліцію Австрії.

35 українців, серед яких 11-річна дитина, а також дві молдованки ховалися серед мішків з гранульованими добривами. Вони мали намір пробратися до Італії.

За повідомленням поліції, водій трейлера - в слідчому ізоляторі, нелегальні мігранти вислані до Словаччини.