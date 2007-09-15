Австрійська поліція затримала трейлер з 35 українцями-нелегалами
13:13, 15 вересня 2007Суспільство
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На шляху до Італії вони ховалися серед мішків
На австрійсько-словацькому кордоні у п`ятницю прикордонники затримали литовський трейлер, в якому знаходилися 37 нелегальних мігрантів з України і Молдови. Про це повідомляє РІА “Новости” з посиланням на поліцію Австрії.
35 українців, серед яких 11-річна дитина, а також дві молдованки ховалися серед мішків з гранульованими добривами. Вони мали намір пробратися до Італії.
За повідомленням поліції, водій трейлера - в слідчому ізоляторі, нелегальні мігранти вислані до Словаччини.
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