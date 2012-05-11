Столичній лікарці, з вини якої померла жінка, дали два роки

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, прокуратурою Деснянського району столиці було підтримано обвинувачення у кримінальній справі стосовно лікаря центральної районної поліклініки, порушеній за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником).

Перед проведенням оперативного втручання лікар не зробила необхідних підготовчих дій, і після введення знеболюючого препарату пацієнтка померла від анафілактичного шоку. У молодої жінки залишилося двоє маленьких дітей.