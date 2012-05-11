Столичній лікарці, з вини якої померла жінка, дали два роки
15:18, 11 травня 2012Суспільство
902 0
У Києві до двох років позбавлення волі засуджено лікаря, з вини якої померла молода жінка.
|Лікар не зробила необхідних підготовчих дій
Перед проведенням оперативного втручання лікар не зробила необхідних підготовчих дій, і після введення знеболюючого препарату пацієнтка померла від анафілактичного шоку. У молодої жінки залишилося двоє маленьких дітей.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter