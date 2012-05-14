Чоловік на п'яну голову «замінував» райдержадміністрацію
09:16, 14 травня 2012Суспільство
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У Криму працівники міліції затримали жителя селища Чорноморське, який «замінував» місцеву райдержадміністрацію.
|Вибухівку шукали слідчо-оперативна група, кінолог і вибухотехніки
До будівлі райдержадміністрації виїхали слідчо-оперативна група, кінолог і вибухотехніки. Була оточена прилегла до РДА територія, евакуйовані люди, що знаходилися в будівлі, і перевірені приміщення, проте вибуховий пристрій не було виявлено.
Псевдомінером виявився 44-річний кримчанин, який телефонував у стані алкогольного сп`яніння. Він уже зізнався в скоєному.
Порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу (заздалегідь неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об`єктів власності).
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