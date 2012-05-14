До приїзду Януковича Донецьк очистили від урн

Як повідомляє кореспондент «Острова»,біля зупинок громадського транспорту на асфальті залишилися лише брудні плями від традиційних урн.

Нагадаємо, 14 травня в ході робочої поїздки в Донецьку область Президент України Віктор Янукович візьме участь у відкритті міжнародного аеропорту «Донецьк» та обласного перинатального центру, а також проведе нараду з діловим та адміністративним активом області.

Як повідомлялося раніше, 27 квітня у Дніпропетровську було підірвано чотири вибухові пристрої. Вони були закладені в бетонні урни, які в результаті вибухів розлетілися на безліч дрібних осколків. Постраждало 29 осіб. За фактом вибухів було порушено кримінальну справу за статтею «тероризм».