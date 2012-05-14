До приїзду Януковича Донецьк очистили від урн
11:10, 14 травня 2012Суспільство
570 0
Практично по всьому маршруту пересування Президента Януковича в Донецьку прибрали бетонні урни.
| На місці урн залишилися тільки брудні плями
Як повідомляє кореспондент «Острова»,біля зупинок громадського транспорту на асфальті залишилися лише брудні плями від традиційних урн.
Нагадаємо, 14 травня в ході робочої поїздки в Донецьку область Президент України Віктор Янукович візьме участь у відкритті міжнародного аеропорту «Донецьк» та обласного перинатального центру, а також проведе нараду з діловим та адміністративним активом області.
Як повідомлялося раніше, 27 квітня у Дніпропетровську було підірвано чотири вибухові пристрої. Вони були закладені в бетонні урни, які в результаті вибухів розлетілися на безліч дрібних осколків. Постраждало 29 осіб. За фактом вибухів було порушено кримінальну справу за статтею «тероризм».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter