Справу щодо загибелі студента Індила відправили на додаткове розслідування

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив сьогодні суддя Апеляційного суду Микола Ященко, задовольнивши таким чином скаргу родичів І.Індила та їхнього адвоката, які вважали необ’єктивним вирок Деснянського райсуду Києва колишнім працівникам міліції Сергію Коваленку та Сергію Приходьку.

«Справу проти С.Коваленка за обвинуваченням за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу України та С.Приходька, обвинуваченого за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України, повернути до прокуратури Деснянського району міста Києва для проведення додаткового розслідування», - зазначається в ухвалі суду.

Крім того, рішенням Апеляційного суду скасовано вирок С.Приходьку, якого було засуджено до 5 років позбавлення волі (умовно), та скасовано вирок суду першої інстанції, за яким С.Коваленка було амністовано.

Для обох вказаних осіб судом обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Як повідомляв УНІАН, студент І.Індило помер у Шевченківському районному відділі міліції Києва 18 травня 2010 року - дільничний міліціонер забрав І.Індила з одного з гуртожитків Києва у відділення міліції, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу.

28 травня 2010р. прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції, в якому загинув І.Індило. Пізніше справа була передана для розслідування в прокуратуру м. Києва. У жовтні в прокуратурі Києва заявили, що смерть студента стала наслідком службової недбалості і перевищення повноважень з боку двох працівників правоохоронних органів.

5 січня 2012 року Деснянський райсуд засудив дільничного С.Приходька, обвинувачуваного у причетності до загибелі І.Індила, до 5 років позбавлення волі з відтермінуванням відбування покарання на два роки.

Раніше, 23 грудня 2011 року, суд закрив кримінальну справу стосовно ще одного з підсудних - старшого інспектора Шевченківському райуправління міліції С.Коваленка. Цю справу за частиною першою статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України було закрито на підставі акту амністії.

12 січня 2012 р. адвокат Олександр Заруцький подав скаргу до Апеляційного суду Києва на рішення Деснянського районного суду столиці про умовне засудження колишнього співробітника міліції, який обвинувачувався у причетності до смерті студента Ігоря Індила в Шевченківському райуправлінні міліції.