У Харкові страйкує завод: вимагають зарплати

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова громадської організації «Трудова Харківщина» Павло Тищенко, в акції, яка розпочалася о 7.00, беруть участь близько 700 колишніх і нинішніх працівників підприємства.

За його словами, поблизу прохідної заводу, де зібралися люди, встановлено агітаційний намет ГО «Трудова Харківщина». Люди тримають прапори Всеукраїнського союзу робітників, ГО «Трудова Харківщина», а також транспаранти з написами: «Требуем выплатить долги по зарплате!», «Янукович, почему нам не дают возможность заработать на жизнь?», «Янукович, Азаров, государственным предприятиям - государственные заказы!», «Добкин, выполни свои обещания!».

П.Тищенко зазначив, що працівники планують вийти на акцію протесту і завтра.

Він підкреслив, що якщо завтра з 7.00 до 9.00 до людей не приїде голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, вони пройдуть колоною від заводу до будівлі ОДА.

На Харківському приладобудівному заводі кореспонденту УНІАН підтвердили факт проведення акції протесту. Керівництво заводу зазначило, що борги підприємства по зарплаті продовжуватимуть виплачувати, як тільки на завод надійдуть гроші.