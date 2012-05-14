«Укрзалізниця» обіцяє зберегти нічні потяги між містами Євро-2012

Про це повідомили УНІАН в «Укрзалізниці».

«Інформація про те, що з введенням нового графіка руху пасажирських потягів на 2012-2013 рр. на маршрутах між Києвом, Львовом, Харковом і Донецьком відміняються нічні потяги, щоб пересадити пасажирів і заповнити денні швидкісні експреси Hyundai, не відповідає дійсності», - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, новий графік руху потягів на 2012-2013 рр. передбачає призначення 186 потягів, з них 133 нічних.

Зокрема, в напрямку Київ-Львів зберігається 11 нічних потягів, час у дорозі яких більше 9 годин. Між Києвом і Харковом продовжує курсувати прямий нічний потяг №64 Київ-Харків. Між Києвом і Донецьком продовжують курсувати нічні потяги №84 Київ-Маріуполь і №38 Київ-Донецьк і № 120 Київ-Донецьк.

Довідка УНІАН. Швидкісний рух пасажирських потягів впроваджується згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження на залізницях швидкісного руху пасажирських потягів на 2005-2015 роки».

Час у дорозі проходження денних швидкісних потягів Hyundai між Києвом і Львовом скоротиться порівняно з нічними поїздами на 3 години 20 хв., між Києвом і Харковом - на 3 год. 30 хв., між Києвом і Донецьком - на 5 годин.