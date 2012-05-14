Приводом для чуток про вибух у Запоріжжі стала пляшка з квасом, що забродив

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУ МВС у Запорізькій області, чутки про "вибух урни" в Запоріжжі спровокував розрив пластикової пляшки із квасом, що забродив.

Зокрема, за їх даними, співробітники міліції, які прибули на місце "події", з'ясували, що приводом для чуток стала пластикова пляшка з квасом.

«Вдалося встановити особу людини, що подзвонила в один з місцевих Інтернет-порталів з повідомленням про те, що почула хлопок і побачила на землі розірвану пляшку, в якій, за попередніми даними, знаходився квас, що забродив. Очевидно, пляшка не витримала тиску продуктів бродіння», - відзначили в міліції.

Також у відділі зв'язків з громадськістю підкреслили, що "бризки від квасу потрапили на дівчину, яка курила поруч. Це і була єдина жертва. Решта - фантазія журналістів".

Як повідомляли деякі ЗМІ, у Запоріжжі стався вибух - чоловік поставив в урну пляшку, яка вибухнула, при цьому поранення ноги отримала одна людина.