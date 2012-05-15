Генсек ООН зламав руку

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун з'явився в понеділок у своїй штаб-квартирі з рукою в гіпсі.

67-річнийголоваміжнародноїорганізаціїотримавтравму"займаючисьспортом", як повідомивйого офіційнийпредставникМартінНесіркі.



"Яможувамсказати,що генеральнийсекретару вихідніотримавневеликийпереломлівоїрукичерез падінняпід часвесняноготренуванняз футболусереддипломатівприООН", -цитуєРІА"Новости".



За йогословами, протягомнаступнихшеститижнівПанГіМунмає ходитивгіпсі.



"Віншому вінабсолютновпорядкуі перебуваєвгарномугуморі", -запевнивжурналістівМартінНесіркі.

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