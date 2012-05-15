Генсек ООН зламав руку
00:20, 15 травня 2012Суспільство
729 0
Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун з'явився в понеділок у своїй штаб-квартирі з рукою в гіпсі.
67-річнийголоваміжнародноїорганізаціїотримавтравму"займаючисьспортом", як повідомивйого офіційнийпредставникМартінНесіркі.
"Яможувамсказати,що генеральнийсекретару вихідніотримавневеликийпереломлівоїрукичерез падінняпід часвесняноготренуванняз футболусереддипломатівприООН", -цитуєРІА"Новости".
За йогословами, протягомнаступнихшеститижнівПанГіМунмає ходитивгіпсі.
"Віншому вінабсолютновпорядкуі перебуваєвгарномугуморі", -запевнивжурналістівМартінНесіркі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter