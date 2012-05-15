Генсек ООН зламав руку

00:20, 15 травня 2012
Суспільство
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Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун з'явився в понеділок у своїй штаб-квартирі з рукою в гіпсі.

67-річнийголоваміжнародноїорганізаціїотримавтравму"займаючисьспортом", як повідомивйого офіційнийпредставникМартінНесіркі.

можувамсказати,що генеральнийсекретару вихідніотримавневеликийпереломлівоїрукичерез падінняпід часвесняноготренуванняз футболусереддипломатівприООН", -цитуєРІА"Новости".

За йогословами, протягомнаступнихшеститижнівПанГіМунмає ходитивгіпсі.

іншому вінабсолютновпорядкуі перебуваєвгарномугуморі", -запевнивжурналістівМартінНесіркі.

 

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