В УНІАН – новий шеф-редактор

Михайло Ганницький з грудня минулого року також є шеф-редактором компанії «1+1 Інтернет», яка управляє інтернет-проектами Групи «1+1», і з кінця 2011-го року за сумісництвом працював в УНІАНі. До роботи у Групі «1+1» він обіймав посаду головного редактора сайту segodnya.

«Сподіваюся, що зі вступом Михайла на нову посаду, нам вдасться прискорити процес позитивних перетворень в агентстві, з тим, щоб зробити з нього прибуткову і впливову медіа-компанію на вітчизняному ринку, - прокоментував кадрові перестановки генеральний директор УНІАН Вадим Осадчий, - першочергові завдання - наростити клієнтську базу передплатників агентства, поліпшивши якість і кількість ексклюзивних новин, які публікуються щодня, і підвищити відвідуваність веб-сайту unian.ua - для виконання цього завдання нам повинні допомогти досвід і знання Олександра Харченка, який тепер впритул займеться веб-ресурсом» .

За словами Михайла Ганницького, роботу на новій для нього ділянці належить виконати велику, але це буде цікаво: «УНІАН - агентство, компанія - має потужну історію, великий репутаційний потенціал і довіру - клієнтів і читачів. Разом з тим, у ряді напрямків своєї роботи, агентство дещо відстало від темпів розвитку ринку. Мені здається, що більш ефективне використання наявних у компанії ресурсів дозволить закріпити за УНІАНом лідируючі позиції на українському медіа-ринку».