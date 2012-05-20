Невідомі у масках побили організаторів гей-параду у Києві

Як повідомили УНІАН очевидці інциденту, приблизно о 16 годині троє людей, які позиціонують себе представниками нетрадиційної орієнтації, спілкуючись з журналістами, повідомили, що запланований на сьогодні так званий парад секс-меншин в районі станції метро «Дніпро» скасовується внаслідок «деяких погроз».

За словами співрозмовника агентства, під час спілкування з представниками ЗМІ група невідомих в масках в кількості 10-15 осіб напала на співорганізаторів акції. Вони розпорошили з балончика якусь речовину, а після цього побили їх руками і ногами.

Після інциденту на місце події було викликано міліцію.