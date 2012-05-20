За безкоштовну практику учні ПТУ заплатили сто тисяч

Учні мелітопольського будівельного центру профтехосвіти заплатили за виробниче навчання і практику близько 100 тисяч гривень, хоча згідно із законом навчальний процес був безплатним.

Як повідомила УНІАН прес-служба прокуратури в Запорізькій області, під час перевірки дотримання права учнів на безплатне навчання в державному навчальному закладі «Мелітопольський будівельний центр професійно-технічної освіти» Мелітопольська міжрайонна прокуратура виявила порушення.

«Адміністрація навчального закладу, діючи умисно, незаконно вимагала з учнів плату за проходження виробничого навчання і практики, які є частиною навчального процесу і платними бути не можуть», - розповіла заступник Мелітопольського міжрайонного прокурора Ганна Камлик.

За даними прокуратури, "в період з січня минулого року по квітень нинішнього на рахунок центру профтехосвіти надійшло від слухачів близько 100 тисяч гривень». За фактом незаконної вимоги сплати за навчання в державному навчальному закладі Мелітопольська міжрайонна прокуратура порушила кримінальну справу.

Ведеться слідство.