Кличко запросив німців приїхати на Євро до Львова (проморолик)
18:46, 21 травня 2012Суспільство
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Львів випустив новий проморолик, в якому чемпіон світу з боксу Віталій Кличко запрошує німецьких футбольних вболівальників приїхати на матчі Євро-2012 у Львові.
Кличко став промоутером Львова
Про це повідомляє Інформаційний центр «Україна-2012».
Відомий на весь світ український спортсмен прорекламував також новий стадіон, на якому гратиме збірна Німеччини два матчі Євро-2012.
Віталій штрихами розповідає про унікальну атмосферу міста, його старовину, занесену до списку спадщини ЮНЕСКО, смачну кухню і затишні кав’ярні.
«Це типово європейське місто із затишними площами, вуличними кав’ярнями та приємною атмосферою старого міста. Тут добра і повна смаку кухня, а каву роблять не гіршу, ніж у Відні», - розповідає в ролику знаменитий боксер.
Ролик записано німецькою мовою, проте на YouTube доступні субтитри українською та англійською мовами.
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