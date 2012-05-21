Кличко запросив німців приїхати на Євро до Львова (проморолик)

Про це повідомляє Інформаційний центр «Україна-2012».

Відомий на весь світ український спортсмен прорекламував також новий стадіон, на якому гратиме збірна Німеччини два матчі Євро-2012.

Віталій штрихами розповідає про унікальну атмосферу міста, його старовину, занесену до списку спадщини ЮНЕСКО, смачну кухню і затишні кав’ярні.

«Це типово європейське місто із затишними площами, вуличними кав’ярнями та приємною атмосферою старого міста. Тут добра і повна смаку кухня, а каву роблять не гіршу, ніж у Відні», - розповідає в ролику знаменитий боксер.

Ролик записано німецькою мовою, проте на YouTube доступні субтитри українською та англійською мовами.