Віце-прем'єр пропонує поділити гроші за бензин

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

«Можна чітко одразу при сплаті акцизу на паливо визначити частки міст. Ми над цим працюємо, щоб гроші взагалі не надходили до центрального бюджету, а одразу залишалися», - сказав він.

На думку Б.Колеснікова, такий перерозподіл податку до місцевих бюджетів буде справедливим.