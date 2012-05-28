Суд виправдав екс-віце-мера Одеси, який вчинив стрілянину на сміттєзвалищі

Апеляційний суд Миколаївської області виправдав дії екс-віце-мера Одеси Вахтанга Убірії в інциденті з групою рейдерів, що спробували 11 червня 2010 року силою захопити територію полігону утилізації твердих побутових відходів «Дальницькі кар`єри».

Про це повідомив сьогодні УНІАН адвокат екс-чиновника Сергій Маковецький.

«Суд визнав адекватними дії тодішнього віце-мера Одеси з протидії рейдерському захопленню муніципального звалища представниками фірми «Союз» у виниклій на полігоні обстановці», - зазначив С.Маковецький, нагадавши, що постріл у повітря В.Убірії «напоумив рейдерів, які намагалися захопити територію міського полігону».

За словами адвоката, представник Одеської прокуратури, яка висунула відносно підсудного обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (злісне хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) Кримінального кодексу Україні, не зуміла довести ні наявність умислу, ні мотивації для вчинення хуліганства, ні складу провини в його діях.

Навпаки, зазначив С.Маковецький, «свідчення в суді 38 свідків у цій резонансній справі підтвердили адекватне реагування віце-мера на спробу групи осіб силою вирішити спір між мерією та сміттєзбиральної фірмою «Союз», який розглядався в Господарському суді Одеської області».

Вину екс-віце-мера по другому пункту звинувачення прокуратури - у вчиненні ним злочину, передбаченого ч.1 ст.171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), КК України суд визнав доведеною, зазначив адвокат.

Разом з тим суд визнав можливим застосувати до колишнього чиновника, який міг бути оштрафований, норми Закону України «Про амністію». Враховуючи представлені характеристики, його вік, стан здоров`я та наявність чотирьох дітей, сказав С.Маковецький.

У свою чергу головний редактор одеської ТРК «Град» Лариса Швець оприлюднила сьогодні заяву, що «сторона, яка вважає себе постраждалою від дій екс-віце-мера В.Убірії, має намір подавати апеляцію на рішення суду».

Як повідомляв УНІАН, 11 червня в Одесі невстановлені особи в масках, під виглядом працівників міліції, здійснили збройне рейдерське захоплення міського полігону побутових відходів, який знаходиться на балансі Одеської міськради, і захопили його контрольно-пропускний пункт. Під погрозами розправи особи в масках видворили з контрольно-пропускного пункту полігону охорону і працівників комунального підприємства «Одескомунтранс».

12 червня тодішній голова міської ради Одеси Едуард Гурвіц заявив, що озброєних рейдерів видворено з території полігону і відновлено роботу в звичайному режимі комунального підприємства "Одескомунтранс", в повному господарському віданні якого перебуває цей об`єкт.

Пізніше ЗМІ повідомили, що 11 червня віце-мер Одеси В.Убірія на полігоні ТПВ "Дальницькі кар`єри" погрожував учасникам інциденту пістолетом і вистрелив у повітря, а також штовхнув оператора ТРК «Град».

Мотивуючи свої дії, В.Убірія 12 червня заявив, що вистрелив у повітря з пістолета, "щоб привести до розуму рейдерів, які йому погрожували, і привернути увагу міліції" до спроби захоплення озброєними особами території міського полігону побутових відходів.

За інформацією іншого заступника мера Одеси Миколи Сердюка, під час захоплення полігону був присутній директор ТОВ "Союз", яке є власністю лідера партії "Родина" Ігоря Маркова.

Керівництво фірми "Союз" пояснило своє рішення захопити територію полігону ТПВ нібито наявністю рішення Господарського суду, яким санкціоновано введення техніки фірми на міське звалище. Однак, за словами посадовців мерії, ні саме рішення, ні наказ про його виконання не пред`явлено.

Довідка УНІАН. Полігон ТПВ «Дальницькі кар`єри» перебував у безоплатній оренді фірми «Союз» до 2009 року на підставі розпорядження колишнього мера Одеси Руслана Боделана. З 1 січня 2010 прибирання побутових відходів у місті здійснювали комунальне підприємство «Одескомунтранс» та ТОВ «РАФ-Плюс».