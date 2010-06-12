Віце-мер Одеси пояснив, навіщо стріляв

Віце-мер Одеси Вахтанг УБІРІЯ заявив сьогодні, що вистрелив у повітря з пістолета,«щоб навести на розум рейдерів, які йому погрожували, і привернути увагу міліції” при спробі захоплення озброєними особами території міського полігону побутових відходів «Дальницькі кар`єри».

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву В.УБІРІЯ оприлюднив сьогодні, пояснюючи журналістам одеських ЗМІ зроблений ним постріл з пістолета.

«Я вистрелив в повітря з пістолета, на який маю всі необхідні документи, щоб зупинити рейдерів, які загрожувати мені, і привернути увагу міліції», – сказав віце-мер.

«Таким чином я намагався зупинити атаку знахабнілих рейдерів, що мали намір прорватися на машинах на територію комунального підприємства «Одеськомунтранс», - зазначив В.УБІРІЯ, додавши, що «зовсім не збирався погрожувати особистою зброєю кому-небудь з журналістів, які прибули на територію міського звалища слідом за рейдерською групою».

Як підкреслив віце-мер Одеси, «щоб дати об`єктивну оцінку тим подіям, потрібно врахувати кілька моментів». «По-перше, ми зіткнулися з озброєним захопленням міської власності. По-друге, від нормальної роботи міського звалища влітку в 35-градусну спеку залежить дуже багато. Це в повному розумінні стратегічний об`єкт», - зауважив він.

«І, по-третє, - підсумував заступник міського голови, - цей об`єкт охоронявся. Прагнучи його захопити, група нападаючих осіб неодноразово погрожувала застосуванням автоматичної зброї і працівникам комунального підприємства, і охороні об`єкту, і мені особисто».

Всупереч цим аргументам, керівництво фірми «Союз», що належить лідерові партії «Родина» Ігорю МАРКОВУ, пояснює свої дії по озброєному захопленню території полігону побутових відходів нібито наявним вироком Господарського суду, яким санкціоновано введення техніки фірми на міське звалище. Проте, за словами посадовців мерії, ні сам вердикт, ні наказ про його виконання не пред`явлено.

Як повідомляв раніше УНІАН, невстановлені особи в масках, під виглядом працівників міліції, вчинили в п`ятницю озброєне рейдерске захоплення полігону твердих побутових відходів номер один «Дальницькі кар`єри», розташованого поблизу Одеси і захопили його контрольно-пропускний пункт. Під погрозами розправи особи в масках вигнали з контрольно-пропускного пункту полігону охорону і працівників комунального підприємства «Одеськомунтранс».

«Втручання невстановлених осіб суперечить законодавству, порушує права власності територіальної громади міста Одеси, а також блокує роботу компаній, що здійснюють вивезення побутових відходів з території Одеси», - констатував віце-мер Микола СЕРДЮК.

У свою чергу, мер Одеси Едуард ГУРВІЦ заявив у суботу, що озброєні рейдери видворені з території полігону побутових відходів, відновлено також роботу в звичайному режимі комунального підприємства "Одеськомунтранс".

«Сьогодні статус-кво важливого міського об`єкту відновлено, - зазначив Е.ГУРВИЦ. - Ми маємо власне, цілком певну думку про події на міському звалищі у післяобідній час 11 червня, проте хочемо дочекатися оцінки факту тимчасового озброєного захоплення міської власності від правоохоронних органів».

Тим часом, сьогодні правоохоронці розпочали перевірку обставин інциденту за участю віце-мера міста та інших осіб на міському полігоні твердих побутових відходів, повідомив директор ДЗГ МВС України Дмитро АНДРЄЄВ.

«Перевірку розпочато за фактом інциденту, і після її завершення буде ухвалено відповідне рішення», - Д.АНДРЄЄВ.