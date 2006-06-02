Фонд Кучми приєднався до благодійної акції

Президентський фонд Леоніда КУЧМИ «Україна» приєднався до благодійної акції збору книжок для дитячих будинків та сільських бібліотек, що проводиться в рамках «Першого київського дитячого ярмарку».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду, його доброчинний внесок – 384 книги (розв’язники з математики, словники «Інформатика і обчислювальна техніка»), а також 30 компакт-дисків «Колядки і щедрівки» дитячого фольклорного ансамблю «Цвітень» при Національному народному хорі імені Г. Верьовки (збірник пісень видано завдяки фінансовій підтримці Фонду «Україна» в рамках проекту «Обдаровані діти»).

Як повідомляв УНІАН, акція проходить в рамках проведення «Першого київського дитячого ярмарку» - 31травня - 3 червня в приміщенні Українського Дому у Києві.

3 червня о 14:00 відбудеться підбиття підсумків благодійної акції збору книжок для дитячих будинків та сільських бібліотек. Під час проведення акції йшлося про можливість встановити новий рекорд благочинності.