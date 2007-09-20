Українець у Москві отримав 8 років за вбивство суперника по Інтернет-грі

Басманний суд Москви засудив до 8 років позбавлення волі громадянина України Андрія Пономаренка за спричинення шкоди здоров`ю своєму суперникові по on-line інтернет-грі, повідомив представник суду. Він пояснив, що О.Пономаренко був визнаний винним в спричиненні тяжкої шкоди здоров`ю людині, що призвело до смерті цієї людини.

Як випливає з матеріалів кримінальної справи, 12 січня 2007 р. О.Пономаренко зустрівся в одному з московських барів із російським громадянином Олександром Блескіним. Між ними зав`язалася сварка, в результаті якої О.Блескін отримав серйозні травми, був госпіталізований до однієї із столичних лікарень, де пізніше помер.

РБК-Україна