У Москві знайшли мертвим екс-клавішника «Ласкового мая»

Тіло музичного продюсера Олексія Бурди, який організовував концерти Діми Білана, групи "Машина времени" і багатьох інших, знайшли в суботу в Москві, повідомило РІА Новини джерело в правоохоронних органах столиці.

"Тіло 38-річного Бурди виявили в районі будинку 12, на вулиці Стартова", - сказав співрозмовник агентства.

Він додав, що на місце виїхала бригада слідчих і співробітників поліції.

Джерело також розповіло, що медики встановили, що смерть чоловіка настала в результаті алкогольної інтоксикації.

"Спочатку в швидку повідомили близько 8 ранку, що біля будинку лежить чоловік, одягнений в помаранчеву сорочку. Пізніше встановили ​​його особу і попередню причину смерті - найсильніша алкогольна інтоксикація. Його тіло направили в морг", - сказав співрозмовник агентства.

Екс-клавішник групи "Ласковый май" Олексій Бурда в 2004 році заснував продюсерський центр StarMedia. Він організовував концерти Діми Білана, "Машини времени", "Иванушки International", Андрія Губіна, В`ячеслава Добриніна, Тетяни Буланової, Дмитра Малікова і багатьох інших.