У Москві знайшли мертвим екс-клавішника «Ласкового мая»
Медики встановили, що смерть чоловіка настала в результаті алкогольної інтоксикації.
|Бурда помер від алкогольної інтоксикації. Фото з офіційного сайту Олексія Бурди
"Тіло 38-річного Бурди виявили в районі будинку 12, на вулиці Стартова", - сказав співрозмовник агентства.
Він додав, що на місце виїхала бригада слідчих і співробітників поліції.
Джерело також розповіло, що медики встановили, що смерть чоловіка настала в результаті алкогольної інтоксикації.
"Спочатку в швидку повідомили близько 8 ранку, що біля будинку лежить чоловік, одягнений в помаранчеву сорочку. Пізніше встановили його особу і попередню причину смерті - найсильніша алкогольна інтоксикація. Його тіло направили в морг", - сказав співрозмовник агентства.
Екс-клавішник групи "Ласковый май" Олексій Бурда в 2004 році заснував продюсерський центр StarMedia. Він організовував концерти Діми Білана, "Машини времени", "Иванушки International", Андрія Губіна, В`ячеслава Добриніна, Тетяни Буланової, Дмитра Малікова і багатьох інших.