Міліція взялася за заяву студентки, яка стверджує, що її побив син мера Харкова

Як повідомила в коментарі кореспонденту УНІАН сама Д.Лазюк, інцидент стався в харківському кафе «Джин» в ніч із 26 на 27 травня.

За словами студентки, Р.Гайсинський приїхав до кафе вночі і вкотре почав ображати дівчину, з якою приїхав. «Я заступилася за свою подругу, яку Родіон почав ображати нецензурними словами, після цього він розпочав ображати мене і потім ударив кулаком у обличчя. Я впала, мене підняли. Я почала продовжувати розмову, після чого він вдарив мене вдруге. Після цього в мене потемніло в очах, пішла кров із носу», - повідомила Д.Лазюк.

За словами дівчини, Р.Гайсинський перебував на підпитку. Д.Лазюк обурилася тим, що персонал кафе «Джин» не відреагував на прохання викликати швидку допомогу та міліцію. «Вони не викликали ані швидку, ані міліцію, хоча бачили, що в мене іде кров», - наголосила студентка.

Д.Лазюк зауважила, що одразу після інциденту Р.Гайсинський вибачився, запропонував допомогу та відвіз її додому, але в розмові зі знайомими не шкодував з приводу скоєного. «Спілкуючись із моїми подругами, він сказав: «А що тут такого? Я її б’ю, а вона встає!» Тим не менше, він переді мною вибачився», - зазначила студентка.

За словами Д.Лазюк, зранку 27 травня вона подала до Київського райвідділу міліції Харкова заяву про побиття, з вівторка, 29 травня, перебуває у стаціонарі Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» в Харкові. За словами дівчини, лікарі діагностували легкий струс мозку, гематому губи та пошкодження перегородки носу.

«Я від нього не хочу ніяких грошей, мені потрібні публічні вибачення. Я хочу, щоб він і такі, як він, хлопці, котрі піднімають руку на дівчат, замислилися. Він не має права, ким би не був його батько, ким би не була я. Я вважаю - сьогодні це було обличчя, завтра він піде та ще когось ударить, уб’є, і буде думати, що все це залишається безкарним», - сказала дівчина.

Начальник Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Наталя Захарова підтвердила кореспонденту УНІАН, що Д.Лазюк 27 травня звернулася до Київського райвідділу міліції із заявою про побиття. «Зараз проводиться перевірка. Якщо буде виявлений склад злочину, тоді буде порушена кримінальна справа», - сказала Н.Захарова.