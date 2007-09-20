Суд заборонив Тягнибоку і Богатирьовій заважати Ющенкові

Тернопільський міськрайонний суд заборонив ВО “Свобода” та Партії регіонів проводити свої акції на Театральному майдані 23 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами судді Євгена ОЧЕРЕТЯНОГО, таке рішення суд прийняв у зв’язку з тим, що 22-23 вересня на Театральному майдані проходитиме фестиваль козацької пісні “Байда”, на який 23 вересня приїде Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Суддя додав, що проведення на одному місці ще й акцій “Свободи” та Партій регіонів може призвести до порушення громадського порядку. Тому і прийняв рішення задовольнити позов міськвиконкому і заборонити цим політичним силам проводити будь-які масові чи громадські заходи 23 вересня на Театральному майдані.

Голова Тернопільського обласного осередку Партії регіонів Орест МУЦ після оголошення рішення суду повідомив кореспонденту УНІАН, що впродовж п’яти днів його політична сила звертатиметься з позовом до міськради з вимогою компенсувати моральні збитки і матеріальні витрати, понесені під час організації заходу. “Зараз наш бухгалтер підраховує затрати, впродовж п’яти днів ми подамо позов. Гроші, які нам компенсує мерія, ми потім перерахуємо у сирітський будинок”, - сказав він. За словами О.МУЦА, про намір провести 23 вересня на Театральному звіт-зустріч за участю представників Партії регіонів він попередив мерію та міліцію ще 22 серпня. Про те, що 23 вересня на майдані звітуватимуть Раїса БОГАТИРЬОВА, Тарас ЧОРНОВІЛ, Інна БОГОСЛОВСЬКА, Орест МУЦ та Василь ХАРА тернополяни дізналися сьогодні вранці з плакатів, які з’явилися на вулицях міста.

Водночас, після рішення суду, за словами О.МУЦА, свою акцію вони проводити не будуть.

Натомість представники ВО “Свобода”, які про намір проведення Народного віча на Театральному майдані повідомили мерію 3 вересня, від своєї акції не відмовляються. “Юристи нам пояснили, що якщо подати апеляцію, то це автоматично зупинить дію рішення суду. Тож, завтра ми подаємо апеляційну заяву і продовжуємо підготовку і таки проведемо захід — приїде перша п’ятірка, ми представимо свою програму. Багато людей з області знають і приїдуть на нашу акцію”, - сказав кореспонденту УНІАН голова Тернопільського обласного осередку ВО “Свобода” Олег СИРОТЮК.

Він не виключає, що якщо мерія якимось чином таки перешкодить проведенню запланованого ними віча, то ВО “Свобода” подаватиме позов до міськради і вимагатиме компенсувати матеріальні та моральні збитки.