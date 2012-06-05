У Чернівцях провели флеш-моб проти мовного законопроекту

Як передає кореспондент УНІАН, у флеш-мобі взяли участь студенти місцевих буковинських вишів та представники об'єднаної опозиції, зокрема, голови обласних організацій ВО «Батьківщина» Іван Мунтян та «Фронту змін» Максим Бурбак.

Учасники акції тримали плакати із гаслами “Займіться ділом. А не язиком” та “Кожному депутату - по кросівці”.

Студенти-активісти символічно намагалися докинути кедами до Верховної Ради. За їх словами, у цих кедах вони пройшли через Карпати, Крим, Полтавщину та інші українські місця.

За словами студента Ігоря Стояновського, молодь прийшла висловити протест проти голосування щодо мовного законопроекту. «Надалі ми будемо проводити подібні заходи по всій Україні. Мови меншин в Україні ніхто не придушує, навпаки - їм надаються привілеї. А ми боремося за те, щоби не гнобили нашу мову», - додав він.

Після флеш-мобу взуття запакували в коробку і понесли на пошту, щоб відправити до Верховної Ради.