“Чорноморнафтогаз” почав освоєння двох родовищ

Про це йдеться у повідомленні компанії, яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

“З 1 червня високотехнологічна самопідйомна плавуча бурова установка (СПБУ) «Петро Годованець» веде буріння першої своєї свердловини на блок-кондукторі БК-1 Одеського родовища – за кілька днів пройдено понад 800 метрів”, - повідомляє компанія.

СПБУ «Петро Годованець» пробурить п'ять свердловин, а шосту розконсервує.

Початок видобутку на зазначених родовищах планується у четвертому кварталі 2012 року. У цей самий період, після облаштування родовищ, розпочнуться поставки газу до газотранспортної системи Криму.

Планується, що поточного року з пробурених новою СПБУ свердловин об'єм видобутку газу становитиме 53 млн куб. м.

У цілому в 2012 році “Чорноморнафтогаз” прогнозує, що за рахунок початку видобутку на Одеському і Безіменному родовищах разом зі збільшенням видобутку на дооблаштовуваних Штормовому газоконденсатному і Архангельському газовому родовищах річний видобуток буде збільшено на 100 млн куб. м – до 1,15 млрд куб. м природного газу.

За оцінками “Чорноморнафтогазу”, продовження облаштування Одеського і Безіменного родовищ з використанням сучасних СПБУ – друга з них розпочне роботу на початку наступного року – дозволить видобути на родовищах у 2013 році вже понад 600 мільйонів кубометрів, а з 2014 року – вийти на рівень річного видобутку на промислах понад мільярду кубометрів.

Програма загального видобутку газу “Чорноморнафтогазу” передбачає триразове збільшення річного видобутку природного газу – з 1,05 млрд куб. м у 2011 році до 3 млрд куб. м у 2015 році.

Як відзначають у компанії, Одеське і Безіменне газові родовища були відкриті у 1988 році. У 2006 році на Одеському родовищі розпочалися роботи з освоєння і було встановлено блок-кондуктор БК-1. Проте через відсутність коштів роботи було припинено. З того часу і до 2011 року на родовищах проводилися лише геологорозвідувальні роботи з уточнення запасів. Завдяки відкриттю нового продуктивного горизонту на Одеському родовищі сумарні запаси двох родовищ були збільшені до об'єму понад 22 млрд кубометрів природного газу.

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Довідка УНІАН. ДАТ «Чорноморнафтогаз» входить до складу НАК «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

У даний час на шельфі Чорного і Азовського морів і в сухопутній частині Криму «Чорноморнафтогаз» розробляє 3 газоконденсатних, 6 газових і 1 нафтове родовища.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» перебувають в управлінні НАК «Нафтогаз України».