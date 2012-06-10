У МНС заспокоюють, мовляв, ураган і злива у Києві пройшли безслідно

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в чергових службах «швидкої допомоги» і управління МНС столиці.

За інформацією чергового лікаря «швидкої допомоги», в результаті урагану ніхто не постраждав.

За даними оперативного чергового УМНС, у столиці не виникло серйозних проблем внаслідок урагану й зливи. Зокрема у фан-зоні, зазначили в МНС, не відбулося ніяких серйозних пошкоджень конструкцій і травмування людей.

Також зауважили, що на даний момент не зафіксовано випадків обриву проводів, падінь дерев на автомобілі, а також проблем у роботі каналізаційних стоків.

Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, сьогодні в Києві очікувався вітер швидкістю до 20 метрів на секунду, а також сильний дощ.