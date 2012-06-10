Під Києвом розбився літак з парашутистами: п'ятеро людей загинули (доповнена)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства надзвичайних ситуацій, сьогодні о 10.40 через сильний дощ та пориви вітру, під час виконання парашутних стрибків на аеродромі „Бородянка” здійснив жорстку аварійну посадку на полі літак Л-410, що належить Українській школі пілотів.

На його борту перебували 16 парашутистів та 2 члени екіпажу.

Постраждалих з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано.

За фактом події правоохоронні органи проводять розслідування.

У свою чергу в Київській обласній державній адміністрації УНІАН повідомили, що троє із 13 постраждалих перебувають у тяжкому стані. Серед них - тренер з Австрії.

Голова Київської ОДА Анатолій Присяжнюк розпорядився надати максимальну допомогу постраждалим, в тому числі забезпечити їх перевезення із Бородянської районної лікарні до обласної лікарні.

Також у зв’язку з цією надзвичайною ситуацією при облдержадміністрації створено спеціальний оперативний штаб.