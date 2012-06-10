За фактом аварії літака під Києвом порушили справу
18:46, 10 червня 2012Суспільство
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Прокуратура Київської області порушила кримінальну справу за фактом аварії літака в селищі Бородянці під Києвом, під час якої загинуло 5 осіб.
|Літак розбився, коли заходив на посадку. Фото wikipedia.org
«В неділю на летовищі Бородянка при заході на посадку розбився літак Л-410. На борту загалом перебувало 20 осіб, 5 з них загинули на місці трагедії, 15 доставлено до лікарні. Медики борються за їхнє життя», - зазначається в повідомленні.
Транспортна прокуратура Київської області порушила кримінальну справу за ч.3 ст.276 КК України – порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного судна, повідомили в прокуратурі.
На даний час з метою з’ясування обставин трагедії проводяться першочергові слідчі дії.
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