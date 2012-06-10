За фактом аварії літака під Києвом порушили справу

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури.

«В неділю на летовищі Бородянка при заході на посадку розбився літак Л-410. На борту загалом перебувало 20 осіб, 5 з них загинули на місці трагедії, 15 доставлено до лікарні. Медики борються за їхнє життя», - зазначається в повідомленні.

Транспортна прокуратура Київської області порушила кримінальну справу за ч.3 ст.276 КК України – порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного судна, повідомили в прокуратурі.

На даний час з метою з’ясування обставин трагедії проводяться першочергові слідчі дії.