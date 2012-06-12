Стартувала акція "Ні – Малоросії!"

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі облорганізації УНП, метою акції є «припинення порушень чинного законодавства України в конкретно взятому обласному центрі».

Організатори акції вважають, що русифікація України призвела до того, що значна частина зовнішньої реклами у місті оформлена з порушенням вимог чинного законодавства.

«Якщо нічого не робити, російська мова незабаром стане єдиною державною, а українська опиниться там, де нині білоруська в Білорусі», – пояснив заступник голови Рівненської міської організації УНП Олександр Джигирей.

За його словами, відповідно до статті 6 Закону України «Про рекламу», застосування мови у рекламі здійснюється відповідно до законодавства України про мови. Зокрема, статтею 35 Закону України «Про мови в Українській РСР» встановлюється, що тексти офіційних оголошень, повідомлень, плакатів, афіш, реклами і т. ін. виконуються українською мовою. В дійсності ж ситуація інакша – мовою реклами в місті Рівне є мова не лише українська, а й російська.

«В першу чергу, ми звертаємо увагу на рекламні щити, вивіски, банери тощо. Після виявлення порушення складається акт про порушення та заява в Інспекцію захисту прав споживачів у Рівненській області. Дотримуючись принципу «Мислити глобально – діяти локально», ми запускаємо громадську акцію з дотримання мовного законодавства у сфері реклами. Спеціально для цієї акції до роботи будуть залучені досвідчені юристи, громадські діячі та філологи з обласного товариства «Просвіта», - зазначив О.Джигирей.

Водночас в області на рівні районних та місцевих рад шириться рух на захист української мови і за недопущення прийняття закону «Про засади державної мовної політики». Після обласної ради відповідні звернення з цього приводу прийняли Рівненська, Дубровицька районні та деякі міські й місцеві ради.