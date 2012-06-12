Бойко: Україна може знизити дефіцит Нафтогазу без підвищення тарифів

Про це міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Бойко заявив в інтерв'ю Bloomberg.

«Ми не вважаємо підвищення тарифів єдиним заходом для скорочення дефіциту "Нафтогазу", - сказав Ю.Бойко.

Коментуючи переговори з МВФ про відновлення кредитної програми, міністр зазначив, що Україна працює над пошуком компромісу. «Ми ведемо діалог з МВФ. Ми хочемо відновлення програми і знаходження компромісу», - сказав Ю.Бойко.

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Як повідомляв УНІАН, за підсумками роботи місії МВФ в Україні з 21 по 28 травня голова місії Кріс Джарвіс на прес-конференції в Києві повідомив, що МВФ повернеться до питання відновлення кредитування України в рамках програми співпраці, коли побачить готовність українського уряду виконати рекомендації Фонду, зокрема, які стосуються підвищення цін на газ для населення.

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Довідка УНІАН. У липні 2010 року МВФ схвалив програму stand-by для України, в рамках якої був готовий виділити близько 15,5 млрд дол. до кінця цього року.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш кредиту МВФ в розмірі 1,89 млрд дол.

22 грудня 2010 року був виділений другий транш кредиту stand-by у розмірі 1 млрд SDR, що становить 1,5 млрд дол.

Проте для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна має виконати ряд вимог, зокрема, підвищити тарифи на газ і теплопостачання для населення.