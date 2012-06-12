Журналістка, вікна якій побили цеглою, висвітлює тему криміналу

Про це кореспонденту УНІАН повідомив видавець газети «Сватовские ведомости» Андрій Крюков.

За його словами, Ю.Красій, на квартиру якої в ніч на 11 червня було скоєно напад - член редколегії газети «Сватовские ведомости», висвітлює кримінальну тематику, проводить журналістські розслідування.

Останнім часом вона писала про одну з резонансних кримінальних справ про крадіжку в місті. Через якийсь час після виходу її матеріалу молодого чоловіка, який скоїв пограбування, засудили. Він компенсував потерпілим матеріальну шкоду. Цей хлопець надалі їй погрожував. Ю.Красій написала заяву до міліції. Співробітники міліції провели з ним бесіду і на цьому все неначебто й закінчилося, але минулого тижня знову відбувся суд, і молодого чоловіка зобов'язали виплатити ще й моральну шкоду.

«Швидше за все, цей факт і став причиною того, що сталося сьогодні вночі», - вважає видавець газети.

А.Крюков також зазначив, що потрійний склопакет було розбито шматками цеглини.

Співробітники міліції вже взяли змиви з рук молодого чоловіка, зняли відбитки пальців і відправили до Дніпропетровська на експертизу.