«Запоріжжя» іде у море

Як повідомляє он-лайн газета «Новий Севастополь», вихід субмарини у морі триватиме один день, під час плавання пройдуть випробування дизельних двигунів на режимах повного і найповнішого ходу. Крім того, перевірятиметься робота електродвигунів і акумуляторної батареї на повному ходу підводного човна, а також робота його гідроакустичної станції.

Незабаром підводний човен «Запоріжжя» має вийти у море з метою занурення на перископну глибину, повідомляє видання.

У прес-центрі командування українських ВМС агентству УНІАН підтвердили, що підводний човен «Запоріжжя» зараз перебуває у морі, де триває «перевірка якості усунення зауважень у роботі матеріальної частини корабля, виявлених під час проведеного наприкінці квітня поточного року першого етапу ходових випробувань».

Як повідомлялося, 25 квітня підводний човен вперше, починаючи з 1993 року, з використанням власної силової установки, в надводному положенні вийшов у Чорне море для проведення першого етапу ходових випробувань.

Підводний човен до складу українських ВМС увійшов у 1997 році в результаті розподілу Чорноморського флоту колишнього СРСР.

За 2001-2011 роки підводний човен “Запоріжжя” було капітально відремонтовано.