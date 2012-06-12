На суд у справі Макар не пустили навіть матір гвалтівника

Як передає кореспондент УНІАН, в зал не допустили матір одного з обвинувачених Артема Погасяна Ларису Погасян. Їй сказали, що викличуть на засідання як свідка.

Перед початком слухання члени громадських організацій розіграли сценку: активіст в кухонному фартусі з написом «Судья-стряпчий» роздавав перехожим варену локшину з каструлі, що, на думку громадських діячів, символізує необ'єктивність суду.

Під будівлею суду 6 наметів розгорнула громадська організація «Гард-N». У наметах цілодобово перебувають члени організації. Вони вимагають частково відкритого суду, окрім розгляду епізодів, що містять інтимні подробиці.

У наметовому містечку висять плакати: «Відкритий суд – запорука правди», «Вимагаємо відкритого суду у справі Оксани Макар», «Закритий суд – спляча совість».

Сьогодні активісти «Гард-N» передали голові Центрального районного суду Голубкіну своє клопотання з вимогами, а також копії підписів громадян за відкритий суд. Таке ж клопотання повинен передати судді адвокат матері О.Макар Тетяни Суровицької Микола Катеринчук.

Ті ж вимоги часткової відкритості суду висувають також члени громадської організації «Громада проти беззаконня». Про це кореспондентові УНІАН повідомила голова цієї організації Євгенія Матейчук. Вона вважає, що в справі є моменти, які можуть бути відкриті для громадськості. «Суд повинен бути відкритим, враховуючи резонансність справи», - сказала Є.Матейчук. «Громада проти беззаконня» також зібрала близько 300 підписів за відкрите слухання справи.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня троє молодих людей зґвалтували 18-річну Оксану Макар, а потім намагалися спалити її живцем. На покинутій будові дівчину знайшов випадковий перехожий. Близько трьох тижнів медики боролися за життя Оксани, але 29 березня вона померла в Донецькому опіковому центрі.

На попередньому засіданні у справі 24 травня суддя Центрального районного суду Миколаєва Олена Ceлівaнoвa прийняла рішення вести слухання в закритому режимі.

Трьом обвинуваченим інкримінується вчинення злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Одному з них також висувають ч. 3 статті 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті в збочених формах).