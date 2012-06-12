Експерт: НБУ може включити друкарський верстат, щоб залатати «пенсійну» діру

Ризики запуску друкарського верстата Нацбанком збільшуються. Про це «Коментарям» заявив екс-перший заступник міністра соцполітики, провідний експерт з соціальних питань Центру Разумкова Павло Розенко.

Експерт стверджує, що в бюджеті Пенсійного фонду утворилася діра в 6 мільярдів грн.

Справа в тому, що Пенсійний фонд рапортує про збільшення обсягів надходжень коштів, але замовчує, що ця сума нижче плану.

За 5 місяців 2012 року в Пенсійний фонд з усіх джерел фінансування надійшло 86,2 млрд грн, що порівняно з відповідним періодом минулого року більше на 6 324, 6 млн грн, або на 7,9 відсотка.

Як повідомили в прес-службі Фонду, власні надходження ПФ - 61,5 млрд грн. У порівнянні з січнем-травнем минулого року вони збільшилися на 8 278, 25 млн грн, або на 15,6 відсотка.

У той же час Павло Розенко зазначив для «Коментарів», що як і раніше надходження Пенсійного фонду відстають від плану. Більш того, цей розрив збільшується. «Щоб виконати план, Пенсійний фонд повинен був зібрати власних грошей на суму понад 67, 3 млрд грн, а зібрали - 61,5 млрд грн. Практично 6 млрд додаткового дефіциту. Минулого місяця ця різниця була 4,5 млрд грн, тобто, йде стабільна тенденція до збільшення додаткового дефіциту ПФ », - сказав експерт.

За словами Розенка, даний факт свідчить про відсутність економічного зростання в Україні та відсутність грошей для поточних соціальних виплат і для оголошеного підвищення їх розміру.

За словами експерта, така ситуація збільшує ризики запуску друкарського верстата Нацбанком, що може негативно вплинути на інфляцію і курсоутворення гривні.

У свою чергу, в Нацбанку в черговий раз запевнили, що сьогодні економічних передумов для падіння курсу гривні не існує.