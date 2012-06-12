Троє чоловіків померли від отруєння алкоголем
15:41, 12 червня 2012Суспільство
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У м. Ладижин Вінницької області від отруєння алкоголем померли троє чоловіків.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС у Вінницькій області.
Згідно з повідомленням, трьох чоловіків, які разом вживали алкогольні напої, сьогодні вночі було доставлено в реанімаційне відділення з ознаками отруєння.
Стан потерпілих був тяжкий. Згодом чоловіки померли. Попередня причина смерті – алкогольне отруєння.
За даним фактом проводиться слідство.
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